Jogador teria ganhado R$ 50 mil após namoro de 2 dias com Jojo Todynho

O jogador de futebol Polidoro Junior, do São Caetano, teve um namoro relâmpago com Jojo Todynho.

Ele e a funkeira ficaram juntos por dois dias, até que a modelo Cristina Mendonça surgiu dizendo que também era namorada do zagueiro e a cantora decidiu terminar a relação.

Mesmo com esse pouco tempo, o atleta está conseguindo colher alguns frutos do namoro e já teria ganhado R$ 50 mil.

Em entrevista ao Notícias da TV, Polidoro disse que está recebendo propostas para trabalhar como modelo e influenciador digital.

Ele contou que a assessoria já está fechando ações e que vai posar para uma campanha de moda praia em breve.

Também confirmou que fechou contratos para receber R$ 50 mil. “Minha assessoria está negociando toda as ações. Já fechamos algumas que equivalem a esse valor”, diz.

As propostas que estariam sendo feitas para o jogador de futebol envolvem marcas de moda, alimentação e esportivas.

O atleta conta que não é a primeira vez que é procurado para esse tipo de trabalho. “Eu já havia recebido convites para ser modelo antes, quando eu tinha 18 anos.

Na época, não consegui conciliar com meus compromissos no futebol. Mas, agora, espero que eles não sejam uma pedra no caminho e que, de alguma forma, consiga ter êxito nesse lado também”, fala.

Polidoro diz que está aceitando esses trabalhos pelo cachê e quer explorar novas possibilidades após anos se dedicando ao esporte. Sobre o namoro com Jojo Todynho, o zagueiro diz que ainda conversa com a vencedora de “A Fazenda 12”.

“Conheci a Jordana despretensiosamente. Foi uma pessoa que veio para somar. Eu me identifiquei muito com ela, e minha família também. Temos admiração e carinho imenso por ela. É uma pessoa maravilhosa. Hoje somos amigos e conversamos”, conclui.