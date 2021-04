O cantor Justin Bieber, de 27 anos, revelou, durante entrevista à edição de maio da QG americana, que no auge do vício em drogas, seus seguranças costumavam checar seu pulso à noite, com receio de que ele pudesse morrer a qualquer momento, em decorrência de uma overdose.

No bate-papo, o cantor afirmou que os entorpecentes acabaram se tornado sua válvula de escape para o sofrimento que o sucesso, ainda na adolescência, não conseguiu dar fim.

