Kátia Rejane é eleita vice-presidente do CNPG; veja mais na coluna do Moisés

De parabéns a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que foi eleita na quarta-feira (14), vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), para a região Norte.

***A aclamação da PGJ do Acre ocorreu durante reunião ordinária do CNPG, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Brasília (DF). A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e presidente do CNPG, Fabiano Dallazen.

Patrícia Rêgo completou mais um ano de vida na segunda-feira (12). Por conta do isolamento, um grupo de amigos, para não deixar a data passar em branco, se uniu e organizou uma surpresa em sistema de drive thur com o tradicional carro de som com direito a músicas, balões, bolo e mensagens de carinho e afeto. Ela merece! A homenagem foi devidamente registrada e postada nas redes sociais pela aniversariante. Saúde e longa vida!

TJAC

A Justiça não para, e essa afirmação pode ser comprovada pelos dados de produtividade do Judiciário Acreano. Durante o primeiro ano da pandemia da COVID-19, o TJAC realizou mais de 2 milhões de atos processuais, entre sentenças, decisões, movimentações, Acórdãos e despachos.

***Os dados foram divulgados pelo CNJ, no Painel de Produtividade Semanal do Poder Judiciário em regime de teletrabalho em razão da COVID-19. Conforme, o monitoramento do CNJ, a Justiça do Acre, nesse período, proferiu 61.685 sentenças e Acórdãos, 128.358 decisões, 152.333 mil despachos e realizou 1.780.147 movimentações.

Segue…

Maior parte trabalho foi executado à distância por meio de videoconferências, audiências virtuais e usando mecanismos eletrônicos para tramitação dos processos judiciais, esses resultados atestam o compromisso do TJAC com a prestação jurisdicional e com o avanço no emprego de ferramentas e recursos tecnológicos, tanto para modernizar a sua atuação.

***Parabéns aos servidores e magistrados que contribuíram para esse resultado.

A fonoaudióloga Mirna Nemetala, mudou de idade na quarta-feira (14). Querida como ela é, recebeu várias homenagens nas redes sociais pelos familiares, amigos, clientes e admiradores. Felicidade!

Nanny Santana deu um rasante na terrinha. Foi uma visita relâmpago – ela chegou na quarta-feira (14) e foi embora no dia seguinte. O motivo da viagem? Matar a saudade dos familiares e amigos. A jornalista, na foto com o amigo-irmão Eduardo Gomes, no aeroporto de Rio Branco, está residindo atualmente em Brasília.

Conselho de Ética

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) voltou para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados – no mandato passando Leo era membro do conselho e nesse mandato está de volta. Nesta quinta-feira (16) o deputado presidiu a oitiva das testemunhas do processo que investiga a deputada Flor de Lis.

Cuidar da saúde da mulher sempre foi uma prioridade para os mandatos da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC). Além de ter destinado R$ 10 milhões para que o governo adquira vacinas e imunize a população neste ano, Perpétua colocou quase R$ 3,5 milhões, em 2020, de recursos em emendas para a saúde da mulher.

***Só para o Hospital Santa Juliana foi R$ 1 milhão, mas outras unidades hospitalares, como CECOM e Hospital do Amor, também receberam recursos para melhorar o atendimento à população.

***Com a emenda de Perpétua, o Hospital Santa Juliana adquiriu vários equipamentos, como aparelho de raio X móvel, ultrassom diagnóstico, aquecedor de fluidos, entre outros. (POR ASCOM).

Mesa Brasil do Sesc

Em tempos de pandemia, a palavra-chave é solidariedade. E, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, por meio do programa Mesa Brasil do Sesc, em parceria com a rede de restaurantes Deck entregou, na quinta-feira (15), 60 kits de alimentos contendo macarrão, farinha, feijão, arroz e café a famílias do ramal do Benfica, na Vila Acre; e mais mantimentos à Associação Amigos do Peito.

Um padre da Igreja de Santo Antônio, em Joinville (SC), pediu aos fiéis que colocassem uma cesta básica no lugar onde eles se sentariam se não tivesse pandemia. Isso sim é atitude de um líder religioso.

Sebrae Origens

O Sebrae está lançando o Portal Sebrae Origens, que oferece ao público um vasto conteúdo do reconhecimento das Indicações Geográficas brasileiras, muito importante para a economia e para os pequenos negócios do país de produtos, oriundos de territórios reconhecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI e que valorizam a tradição, a cultura e a biodiversidade.

***O objetivo do Sebrae Origens é mostrar à comunidade os grandes potenciais consumidores das IGs, na forma de acesso a seus produtos e de visitas a essas regiões, assim como os pequenos negócios que comercializam esses produtos, tais como restaurantes, bares, cafés, confeitarias, hotéis, lojas de produtos artesanais”, ressalta Hulda Giesbrecht, analista de inovação do Sebrae.

Viva! Viva! Viva! Para nossa bela Miss Simpatia Elisa Lavocat, filha de Inácio Gontijo Ernesto e Marina Barbosa, que completou 14 anos aninhos no domingo (11). Em tempos de pandemia, o parabéns pra você não podia ser diferente, foi em família. Felicidades!

Fórum Permanente em Defesa da Amazônia

Durante ato virtual realizado pelo Fórum Permanente em Defesa da Amazônia nesta quinta-feira (15), foi lançado o “Manifesto ao Povo Brasileiro e à Comunidade Internacional”, no qual entidades, lideranças indígenas, políticas e sociais apelam para que governo norte-americano não avance em acordo com Bolsonaro para a Amazônia.

***“É alarmante que o governo Biden negocie com um governo que promove dolosamente o desmonte de políticas socioambientais e que oferece posicionamentos negacionistas, ostensivamente contrários ao meio ambiente e indiferentes ou preconceituosos com indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e que conduz o povo brasileiro para o precipício ao facilitar a disseminação da tragédia sanitária e o infortúnio do desamparo socioeconômico. Nesses termos, o acordo representaria um aval à política de retrocessos de Bolsonaro”, diz o documento.

Muitas felicidades e muitos anos de vida ao deputado Leo de Brito (PT/AC), que aniversariou na terça-feira (13), o aniversariante, que faz a diferença na Câmara Federal, foi bastante homenageado nas redes sociais. Na foto, o aniversariante ao lado da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT/ PR) e o amigo André Kamai.

EcoBrasil Fest – Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental

Como a cultura pode influenciar na conscientização ambiental, o papel das grandes ONGs na luta contra o desmatamento e as queimadas e pospostas para uma agenda positiva para um Brasil sustentável são alguns dos temas centrais dos debates que vão acontecer durante o “EcoBrasil Fest – Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental”, entre os dias 22 e 28 de abril.

***Para tratar desses temas, a organização convidou importantes lideranças na defesa à preservação do meio ambiente. Cristiane Mazetti, do Greenpeace, Vitória Rubles, do Fridays for Future, Victor Salvati e Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, Juliana Camargo, da Ampara Animal, André Palhano, da Virada Sustentável, além da ex-senadora e ministra do Meio Ambiente Marina Silva, são nomes já confirmados na programação.

***As lives serão realizadas diariamente, com transmissão pelo site oficial do evento (www.ecobrasilfest.com.br), sempre às 20h, com exceção de sábado e domingo (dias 25 e 26 de abril), que serão às 16h. A programação completa desses encontros, com temas, datas, horários e convidados, pode ser conferida no site. O EcoBrasil Fest traz 28 filmes, entre produções nacionais e estrangeiras, que estarão disponíveis no site do evento para serem assistidos a qualquer momento durante a realização o evento.

O documentário “Dentro da Minha Pele”, dirigido por Toni Venturi, com codireção e pesquisa de Val Gomes, estreia nesta semana nas plataformas digitais Apple TV, Google Play, Youtube Filmes, NOW, Vivo Play e Looke.

*** Depois de estrear na Europa em novembro no 33º IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam, um dos eventos internacionais mais importantes do gênero, a obra faz carreira em inúmeros festivais mundo afora. Em março os diretores receberam o prêmio de Melhor Direção no 8º Festival de Cinema de Caruaru. Em 16 de abril o documentário fará sua estreia na França no 38º Rencontres Du Cinema Latin Americain de Bordeaux 2021.

***Com a participação de artistas como Chico César e Luedji Luna e de intelectuais como Sueli Carneiro, Cida Bento e Jessé de Souza, Salloma Salomão, entre outros, “Dentro da Minha Pele” conta as histórias de nove pessoas, com diferentes tons de pele preta, que apresentam seu cotidiano na cidade de São Paulo e compartilham situações de racismo, dos mais velados aos explícitos, de luta e superação.