Lockdown? CBF e clubes mantêm cronograma para Supercopa

A Supercopa do Brasil está liberada para ocorrer em Brasília. Na manhã desta sexta-feira (9/4), o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, derrubou a decisão que determinava a volta do lockdown no DF.

Desta forma, Flamengo e Palmeiras irão se enfrentar no Estádio Mané Garrincha no próximo domingo (11/4), a partir das 11h.

Confiantes de que a decisão a favor da restrição total seria derrubada, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes mantiveram o cronograma intactos.

O troféu da competição chegou na última quinta-feira (8/4) e fez um tour pela cidade. Além disso, a programação dos times seguiu a mesma em relação ao embarque a Brasília. O Flamengo chega à capital no início da noite e o Palmeiras no fim.

Até mesmo os ônibus reservados às delegações já estão em solo brasiliense. O Metrópoles flagrou os veículos personalizados prontos para receber os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil 2020 na capital.

Outros jogos

Além da partida entre Flamengo e Palmeiras, o DF tem outros dois confrontos de grande relevância agendados para o Mané. Na terça-feira (13/4), o Santos enfrenta o San Lorenzo, em jogo válido pela Pré-Libertadores. Um dia depois, o Palmeiras volta à arena brasiliense para mandar seu jogo contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.