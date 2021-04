Manicure acreana faz sucesso em clínicas de estética Egito; confira na coluna da Beth

E-mail: cacau4949@hotmail.com

Albertina Dias é uma linda e guerreira mulher aniversariante do dia 8 de abril. Foi devidamente felicitada pela imensa legião de amigos e familiares que fizeram questão de marcar a data apesar da época sombria que o mundo enfrenta por conta da epidemia do coronavírus. Parabéns querida por ser tão inspiradora!

O príncipe da foto poderia ser o que quisesse, inclusive advogado, como o pai, mas preferiu seguir a comunicação e publicidade como a mãe. Só posso dizer que dizer que é impossível mensurar o orgulho que sinto de você. Te amo absurdamente Júnior Passos. Os filhos são parte de nós. São a parte que não parte. São a melhor parte. Os filhos são o coração fora do peito. O coração nas mãos. São a parte que nunca colocamos de parte. Nunca. São a parte e o todo. Sempre. Os filhos nunca partem, mesmo que vão morar para longe. Nenhuma distância é maior do que o amor. Os filhos são a nossa metade e meia. São a nossa entrega por inteiro. Os filhos são o nosso pensamento. O primeiro e o último. Os filhos são a nossa raiz e a nossa semente. São a vida depois da vida. Os filhos são a nossa vida. Não podemos impedir que sofram e esse é o nosso maior sofrimento. Sofreríamos a sua dor mil vezes para que nem uma se atravessasse no seu caminho. Dá-los-íamos à luz mil vezes para que nenhuma sombra se atrevesse a tapar-lhes o caminho. Os filhos são a nossa vida e damos a vida por eles. Feliz aniversário luz da minha vida.

Ruby Bridges, com 6 anos de idade, foi a 1ª estudante negra a frequentar uma escola de alunos brancos em 1960. No final do primeiro dia de aula teve que ser escoltada para casa frente a multidão de cerca de 1000 pessoas que a ofendiam, cuspiam e a juravam de morte. Noêmia Salgado nas férias em Natal no mês de janeiro.

Brasileiro é uma piada mesmo, não se reconhece como afrodescendente mesmo tendo aquela avó negra com o tradicional alisamento caseiro de Encepai do cabelo crespo, mãe da pele escura, aquela irmã metida dos lábios grossos igual cavalo e “ninguém” sabe de onde veio aquele “beiço”. Mas quer ser solidário aos negros americanos e se dizer antirracista. Algo de errado que não está certo.

Sei lá, talvez olhar no espelho e lembrar que a progressiva alisa o cabelo, mas não muda a genética seria um bom passo na construção de uma nação sem racismo. Quando todos perceberem que fazem parte dessa imensa e esmagadora maioria de afrodescendentes que age como se fosse minoria populacional. O dia que aquela piada com a prima (o) por conta do cabelo, for percebida como bullying e racismo. Até lá tente melhorar, se enxergue como realmente é. Olha a cor da pele dos seus e a sua.

Para mim não houve Racismo! A forma que a Camila e o João carregam a sua etnia, até o fato de estar olhando para eles será considerado racismo. Para mim foi vitimíssimo puro sim. João esperou três dias para questionar Rodolfo, mesmo vendo a cantora Ludmila questionar durante seu show ao vivo. Ele foi maquiavélico com o sertanejo sim. Aliás, que elenco cruel. Um professor que se recusa a ensinar. Uma psicóloga que se recusa a ouvir, um compositor paz e amor, que esculacha um fã, um nordestino que pratica xenofobia com outra conterrânea, melhor parar por aqui, vou focar no racismo.

No dia da votação a Camila fingindo tremer forçando choro merece contrato na Globo. João Tentou de todo jeito chorar e não saiu uma lágrima sequer, acabou apelando para a voz trêmula, mais falsa da história da televisão. O mais sincero foi o próprio Rodolfo, de tão bronco, chegou a ser inocente. O mais cômico foi o apresentador com seu teatro “politicamente correto de fala” aproveitou a carona no sucesso da polemica e garantiu seu lugar. Tiago tascou no melhor estilo populista: “O cabelo do João não é um penteado. É um ato de resistência. Porque até pouquíssimo tempo atrás pessoas como Camilla e João nos Estados Unidos, o país mais livre do mundo, tinham que se levantar para um branco sentar.” Importantíssima fala sobre racismo estrutural, dita em horário nobre, no programa de maior audiência da maior emissora da América Latina. A direção do programa só esqueceu de corrigir a porcentagem inacreditável “eliminando” o “vilão” Rodolfo. Uma vergonha, tão terrível quanto a política brasileira atualmente que é bombardeada diariamente pela Rede Globo. 1 minuto antes de encerrar a votação Caio sairia com 48. 38%, Rodolfo tinha 42%19 e Gilberto 9,42%, alguém explica esse descaramento Brasil? Será que houve manipulação? Será que tem alguma coisa séria nesse país? E olha que nem gosto do Rodolfo. Sou fã da Juliete!

Com os pais Adalberto e Amélia Juliana Assunção no chá de bebê e casamento ocorrido dia 5 de abril na residência da família.

Giovanna Lima é outra ariana de valor e recebeu o carinho da mamãe Sárvia Lima no aconchego familiar no dia do seu aniversário. Vida longa querida!

Com certeza serão dias mais tristes da vida da Rainha Elizabeth com a partida de seu companheiro de vida por mais de 73 anos, numa parceria de força e coragem. Viveram todos os momentos deste mundo terreno juntos: foram guerras, crises econômicas, crises climáticas, escândalos, transições de “mundos” e lá estavam eles, uma expressão de contemporaneidade.

Não se pode negar que foi o casal mais admirado e respeitado dos últimos cem anos. O homem invencível se foi mas deixou um legado que ficará para a eternidade.

Descanse em paz, Principe Philip Mountbatten! 1921-2021.

God save the queen!

Jaqueline Felix fez aniversário e comemorou sem agito respeitando a normas da pandemia. Parabéns querida!

Maria Benício fez aniversário semana passada e comemorou a data na igreja com a discrição peculiar.

A estilosa e perfeccionista manicure acreana do município de Feijó, Thayan Dantas foi convidada para trabalhar numa das maiores clínicas de estética do Oriente Médio, localizada no Egito e em poucos meses já se adaptou ao clima e aos exigentes povos e turistas frequentes mesmo na pandemia.

As argolas são tendência ou ‘chunky hoops’, que na Vogue apresentam-se em forma circular, são bem mais grossos e podem ir do tamanho médio ao grande, mas sem exageros.

A tendência dita que se podem combinar brincos com outros, que tanto podem ser pequenas pérolas, argolas mais pequenas ou ‘ear cuffs’. A regra é começar com os brincos maiores no buraco mais a baixo. Podem ser douradas ou prateadas e peças mais vistosas com outras mais discretas.

*Minha mãe tomou a segunda dose da vacina, graças aos profissionais comprometidos em salvar vidas. Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros. Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros: usando máscara, evitando aglomerações, lavando as mãos e seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. Lembrando que não há tratamento precoce reconhecido para essa doença, só temos as vacinas e os cuidados. Obrigado SUS, Butantan, Fiocruz e todos os demais profissionais envolvidos nessa campanha fundamental pela vida.

*Num estado do Nordeste há uma iniciativa muito interessante. Cada pessoa que vai receber a vacina faz doação de alimento não perecível para ser distribuído às famílias pobres que passam fome nesse momento de pandemia. Não é obrigatório. Leva quem quer. Mas é tão lindo ver essa solidariedade. Poderíamos fazer o mesmo aqui em Rio Branco. Não acham?

*A propósito, achei excelente a solução do Ministério da Saúde para não haver mais atrasos no cronograma de vacinação no país. Decidiram que não divulgarão mais um cronograma oficial de vacinação. Parabéns aos envolvidos!

*Se houvesse vacinas contra covid-19 sobrando, seria perfeitamente compreensível empresários terem direito a comprá-las. Acontece que não há, portanto, a intenção do projeto de lei aprovado na Câmara, é de que os empresários comprem as mesmas vacinas que deveriam ser compradas e disponibilizadas pelo SUS! Dá para entender o absurdo?

*A Fiocruz informa que há 92 variantes do novo Corona vírus circulando no Brasil. Jisuis Craistus!!!

*Essa pressão para liberarem os cultos presenciais nas igrejas é a prova cabal de que essa gente já deixou de acreditar em Deus e seus atributos há muito tempo!

*A Caixa Econômica realizou na última sexta-feira, dia 9, mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em fevereiro irão receber os recursos nas contas Poupanças Sociais Digitais referentes à primeira parcela do programa.

*O jeito mais fácil de enfrentar as dificuldades é lembrar que elas são temporárias. Permanentes devem ser a Fé, a Força e a Coragem de transformar o tropeço num impulso para ir cada vez mais longe.

*Discussão mais inútil sobre qual assassinato foi mais cruel? O da menina Nardoni ou do menino Borel? Qualquer assassinato é cruel. Ainda mais sendo de uma criança. Principalmente quando um pai ou mãe está presente. Seja por participação ou omissão. Vamos parar com isso? Já tem morte demais no ar. Socorro!!!

*Vejo pessoas bacanas defendendo ferozmente a reabertura das escolas num pico pandêmico de mais de 4.000 mortes diárias e de colapso dos sistemas de saúde, e penso: elas realmente acham que as crianças terão suas saúdes mentais preservadas num contexto acelerado de mortes e numa escola onde todos estão trabalhando num regime de medo e pânico? E se a professora morre? A diretora que eles amam? Dá para entender que sem um lockdown efetivo a gente não vai reestabelecer saúde mental de ninguém, nunca? Ao invés de brigarmos por mais, estamos competindo por negacionismos, fatiando as necessidades e reforçando o olhar fragmentado de algo complexo. Não, eu não vou entender nunca e não tem argumento que me convença que mandar seu filho para a escola, mesmo sendo particular, é prioritário e a saúde mental do seu filho deve se sobrepor a vida e a saúde de tanta gente.

*O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, juntamente com representantes da entidade, doaram na noite desta quinta-feira, 8, 25,3 mil máscaras faciais. A ação fez parte da campanha “Aceita uma Máscara? ”, do governo do Estado, idealizada pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, e a ideia é entregar em bairros em situação de vulnerabilidade social na capital e no interior do Acre nos próximos dias.

*Tribunal Regional Eleitoral pede afastamento do deputado Estadual Josa da Farmácia, por compra de votos nas eleições de 2018, para empossar André da Droga Vale que já foi diplomado pela corte eleitoral que deve assumir na próxima terça feira na Assembleia Legislativa.

Como disse um dia machado de Assis:

-Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!

Emocionada com a qualidade da participação em todo o seu contexto.

E com muita seriedade, respeito e convicção encaminhamos tudo que foi proposto com ampla participação.

Esperançosa com tantos talentos políticos, futuras lideranças e ares de compromisso por uma educação cidadã e libertadora!

Orgulho destas escolas, companheiros/as que não estão fugindo a luta neste momento.

Estão nas salas de aula das ruas, das esquinas, das rodovias, dos quarteirões, das praças …

Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo.

Nemo Nox

Um grande abraço amigos/as de luta!

Beth Passos

Jornalista