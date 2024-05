Rubão deixa o cargo de diretor de futebol do Corinthians

Rubens Gomes não é mais o diretor de futebol do Corinthians. Nesta quinta-feira, Rubão foi desligado do cargo pelo presidente Augusto Melo. Em nota, o clube disse que “agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos próximos desafios.”

Rubão vinha em atrito com o presidente Augusto Melo há algumas semanas. Recentemente, a crise política aumentou com uma entrevista do dirigente ao ge na qual ele acusava o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Jr, de criar um “governo paralelo” no clube.

Após a derrota para o Bragantino, no último dia 20, Augusto Melo afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol. A destituição de Rubão já estava na pauta, mas o presidente preferiu aguardar a reunião do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceu na última segunda-feira. O objetivo era não aumentar a tensão política em meio a um momento importante nos bastidores.

Conselheiro vitalício do Corinthians, Rubens Gomes é um velho aliado de Augusto e foi o principal articulador político da candidatura dele.

Como diretor, ele foi responsável por conduzir a montagem do elenco para essa temporada. Ainda no fim de 2023, Rubão ganhou destaque ao afirmar que “acabou a farra de Palmeiras e Flamengo.”

Cenário político

Augusto Melo hesitou em tirou Rubão da diretoria por conta das consequências políticas que isso poderia acarretar.

Além de ter informações confidenciais sobre o presidente, o agora ex-diretor mantém alianças políticas importantes.

Há o temor de que membros da cúpula alvinegra entreguem cargos após a saída de Rubão e que conselheiros ligados a ele deixem a base de apoio de Augusto Melo.

Recentemente, Rubens Gomes se aproximou do Movimento Corinthians Grande, grupo que integra a atual gestão com nomes como Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Rozallah Santoro (diretor financeiro) e Fernando Alba (diretor-adjunto).

O Corinthians ainda não informou se haverá um substituto de Rubão no cargo.