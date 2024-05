Mortes confirmadas em meio a chuvas no Rio Grande do Sul sobem para 29

“É orientação expressa que os moradores de localidades próximas à área em vermelho demarcada no mapa para que deixem os locais de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer. As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança”, diz a Defesa Civil.

Rompimento da barragem 14 de Julho

A barragem 14 de Julho, localizada no Rio das Antas, nos municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, colapsou devido à forte chuva que atinge diversas cidades do estado. A informação foi divulgada pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, nesta quinta-feira (2/5).

“Recebemos agora a informação da Ceran, que controla as barragens, que a barragem de 14 de Julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de 2 m a 4 m. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas nos municípios mais abaixo, lá no Taquari. Importante: isso é uma informação oficial, e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari.”