Marina Ruy Barbosa estaria passando temporada em fazenda de deputado

Os boatos do suposto namoro de Marina Ruy Barbosa e do deputado federal Guilherme Mussi (PP) estão cada vez mais fortes.

A atriz, que se encontraria com o político quando ainda era casada com Alexandre Negrão , estaria passando uma temporada no campo com o novo affair.

Segundo o jornal Extra, eles foram passar a Páscoa na Fazenda Santa Rosa, propriedade da família de Mussi em Capão Bonito, interior de São Paulo.

Marina e Mussi teria sido reconhecidos pelos moradores locais. O deputado nasceu na cidade e criou seu berço político por lá, o que o torna uma figura conhecida.

Ele e a atriz teriam passado em uma farmácia na cidade e, mesmo usando máscara e com o cabelo preso, a artista foi reconhecida.

Além do flagra que teria acontecido na farmácia, a atriz e o político não estão sendo nada discretos nas redes sociais. Nos últimos dias, Marina publicou algumas fotos no campo, cuidando da horta e andando a cavalo, e Guilherme Mussi curtiu algumas das publicações.

