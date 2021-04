MC Maylon admite que fez sexo com Anderson antes do suposto estupro

MC Maylon, que acusa Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro revelou na terça-feira (13) que teve relações sexuais com o cantor por oito meses antes de sofrer o estupro.

“Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo.

Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação”, afirmou o funkeiro.

“Ele foi o meu primeiro relacionamento. Oito meses não são oito dias. Anderson se apaixonou por mim, e eu por ele. Mas ele abusou de mim. Hoje sinto raiva dele”, continuou MC Maylon em entrevista ao jornal Extra.

As informações vão contra o que Maylon afirmou em fevereiro ao Portal iG . “Anderson estragou meu sonho de casar virgem”.

Em março, ainda sem admitir que não era virgem, o MC casou-se consigo mesmo em uma cerimônia reservada à família.

Saiba mais sobre o caso

O caso de MC Maylon contra Anderson Leonardo começou quando o funkeiro registrou um boletim de ocorrência em fevereiro, no 33ª DP do Rio. À época, ele alegou ter sigo agredido e estuprado pelo cantor.

Em depoimento, ele contou que saiu de casa, próximo à meia-noite, para encontrar o vocalista a fim de conversar sobre sua carreira artística em um clube na Taquara, na mesma região.

Em seguida, o músico o teria levado a um motel. No local, Maylon afirma ter sido empurrado na cama por Anderson, que ordenou que ele sentasse. O pagodeiro, então, teria tirado a roupa e dado dois tapas em seu rosto, forçando-o a ter relação sexual.