Mike Tyson revela plano de lutar contra Evander Holyfield este ano

Aos 54 anos, a lenda Mike Tyson ainda pretende fazer três combates antes da aposentadoria. Ele enfrentou Roy Jones Jr, em novembro, mas agora quer um terceiro embate diante de Evander Holyfield ainda este ano – rival marcado por ter sofrido mordida na orelha.

Durante participação no próprio podcast, o Hotboxin, Tyson revelou o nome dos rivais que ainda quer enfrentar. “Eu quero o Holyfield e o Lennox Lewis ainda este ano. Também quero combinar uma luta com Tyson Fury”, revelou o boxeador veterano. Ele não deu detalhes sobre quando e nem sob quais regras as lutas seriam feitas.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!