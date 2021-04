Morador reclama de cratera enorme em rua do município de Cruzeiro do Sul

Um morador da Rua Embira, que fica localizada no bairro João Alves, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, procurou o ContilNet nesta sexta-feira (16) para denunciar as péssimas condições na via pública. Segundo ele, o poder público nunca fez melhorias no local.

“O local é de difícil acesso, quando chega água ou chove fica ainda pior. Os moradores já desistiram de ir na prefeitura pedir para resolver esse problema. Aqui moram crianças que precisam estudar, idosos, gestantes e a gente que precisa entrar e sair para trabalhar”, disse o morador.

Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que por meio de sua assessoria de comunicação, informou que a Secretaria Municipal de Obras está fazendo um planejamento para que no próximo verão a rua possa receber as devidas melhorias.

“Em relação a abertura de novas ruas, essas ações não estão sendo realizadas, no momento, em decorrência do período invernoso, que impossibilita a realização dos serviços. A Secretaria Municipal de Obras está realizando todo planejamento para atuar nesses serviços, tão logo inicie o período de verão”, disse o assessor Chico Melo.