Moto da Secretaria de Saúde é roubada em Rio Branco e dois são presos com arma de brinquedo

Na estrada da Sobral, os militares foram informados de que uma motocicleta pertencente a Secretária Municipal de Saúde(SEMSA) havia sido roubada e, em buscas, os policiais localizaram a motocicleta com dois indivíduos que foram detidos, um deles portando uma arma de brinquedo.

No bairro Taquari, durante patrulhamento pela Rua Lourival Ribeiro, os militares visualizaram uma camionete modelo Amarok, em situação de suspeita em uma área de mata. Após verificação no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), foi constatado que o veículo está com restrição de roubo.