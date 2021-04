Na Aleac, Jenilson sugere que Cameli antecipe 13º salário dos funcionários públicos

Além do anteprojeto de lei que trata da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para beneficiar municípios isolados que pagam caro pela gasolina e pelo diesel, o deputado Jenilson Leite também sugeriu durante sessão desta quarta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que o executivo antecipe o 13º salário para funcionários públicos.

Como justificativa, o parlamentar usou o agravamento da pandemia do novo coronavírus que, de acordo com ele, tem afetado drasticamente a situação financeira das famílias acreanas.

“É muito importante que o governo antecipe a primeira parcela para ajudar as famílias nesse momento tão crítico”, explicou o político.

Jenilson trouxe como exemplo a decisão tomada no Maranhão, pelo governador Flávio Dino, que fez a antecipação do provento.

“Além de beneficiar as famílias, também ajuda na economia do estado”, finalizou.