Perpétua critica privatização dos aeroportos no Acre

Os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram privatizados, assim como outros 20 no país. A operadora aeroportuária Vanci Airports arrematou o bloco de sete aeroportos na região Norte com um lance de R$ 420 milhões no leilão. Para a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), neste momento, onde o Brasil pode superar a marca de mais de 100 mil mortos por Covid em Abril, segundo cientistas, o governo e o parlamento deveriam estar totalmente voltados e preocupados em ajudar a salvar vidas e garantir vacina para todos.

“Infelizmente, estão mais preocupados em privatizar aeroportos, inclusive no interior da Amazônia, como é o caso de dois aeroportos no Acre, do que em salvar vidas durante uma Pandemia. Isso só vai gerar mais demissão no momento de maior desemprego do país e aumento de taxas para o cidadão pagar. O prejuízo vai para o bolso das pessoas. O governo não deveria estar preocupado, agora, em entregar o nosso patrimônio para a iniciativa privada. Deveria é garantir vacinas para o povo e salvar vidas nesta Pandemia”, ressaltou Perpétua.