Presidente da Câmara de Brasiléia é presa em Cobija

Está presa desde a tarde desta segunda-feira (05), em Cobija, Capital de Pando, na Bolívia, a vereadora Arlete Amaral, do Solidariedade, quer vem a ser presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, município do Alto Acre. A acusação das autoridades bolivianas contra a vereadora brasileira é de violação do decreto do governo de Pando fechando as fronteiras com o Brasil por causa da pandemia do coronaviurus.

A prisão da vereadora foi comunicada às autoridades brasileiras no início da noite desta segunda-feira ()5) pela também vereadora Marinete Mesquita, do PT. De acordo com a parlamentar, ela cruzaria a ponte internacional entre Epitaciolândia e Cobija em busca de informações em relação à colega, mesmo sob o risco de também ser detida pelas autoridades bolivianas.

Arlete Amaral teria ido à Cobija hoje à tarde mesmo sabendo do decreto de fechamento das fronteiras com o Brasil para tratar de assuntos particulares. Ela deve ter ido fazer compra. Se fosse para tratar de assuntos institucionais sobre a fronteira, ela não teria ido sozinha, disse um ex-vereador de Brasiléia, que acompanha a situação de tensão na fronteira.