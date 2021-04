Quarta-feira com previsão de pancadas de chuvas em todo o Acre

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a quarta-feira (7) erá de sol entre nuvens em todo o estado.

O tempo deve variar entre parcialmente nublado e nublado em todas as regiões do estado e a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões.

Temperaturas: – Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC e máximas, entre 30 e 32ºC; – Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC e máximas, entre 30 e 32ºC; – Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC e máximas, entre 31 e 33ºC; – Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC e máximas, entre 30 e 32ºC; – Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC e máximas, entre 31 e 33ºC; – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC e máximas, entre 31 e 33ºC; – Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC e máximas, entre 30 e 32ºC.

Com informações do Sipam e do site O tempo Aqui