Renato Gaúcho está com covid-19 e em isolamento, confirma Grêmio

O Grêmio confirmou na tarde desta segunda-feira (5/4) que o técnico Renato Gaúcho testou positivo para covid-19. O clube informou que ele está “assintomático e cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias”. O comandante já havia sido afastado do restante do elenco após ter picos de febre na noite de domingo (4/4).

Desta forma, Renato está fora da partida contra o Independiente del Valle, nesta quarta (7/4), válida pela terceira fase da Pré-Libertadores.

“O Departamento Médico do Clube informa resultado positivo para covid-19 no técnico Renato Portaluppi, em teste realizado na manhã desta segunda-feira. Testagem, feita pelo método RT-PCR, foi providenciada depois de o comandante da casamata gremista apresentar dores musculares, febre e inflamação na garganta. De acordo com o médico que está monitorando, o técnico, Dr. Gabriel Severo, Renato teve melhora em seu quadro clínico nas últimas horas”, diz a nota oficial do Grêmio.

