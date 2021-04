Rio Branco está há oito dias sem aplicar 1ª dose das vacinas contra a Covid-19

Há mais de uma semana a capital acreana não vacina a população com a primeira dose dos imunizantes anti-Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), não há mais vacinas ao público no estoque.

A pasta explicou ainda que restam apenas algumas doses a serem usadas em profissionais de saúde que ainda não se imunizaram.

Assim que chegarem novas vacinas a prefeitura deve finalizar a imunização de pessoas de 62 anos e baixar as idades, com expectativa de chegar à faixa dos 50 anos.

Já a aplicação da segunda dose para quem tomou a primeira acontece normalmente nesta sexta-feira (9), das 8h às 17h, em cinco Uraps: Cláudia Vitorino, Eduardo Assmar, Hidalgo de Lima, Roney Meireles e Vila Ivonete.

O drive-thru no pátio do antigo Detran, em frente ao Sétimo Bec, também está aberto.

Quem tomou a Coronavac deve tomar a segunda dose em 28 dias. Já os que foram imunizados com a Astrazeneca devem retornar ao posto de vacinação em 90 dias. A data exata da aplicação consta no cartão de vacinação.

Em Rio Branco, mais de 34 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 7.500, a segunda.

O governo anunciou que chegarão ao Acre nesta sexta mais de 11 mil doses de vacinas. No entanto, a distribuição aos municípios, inclusive a capital, só deve acontecer nos próximos dias.