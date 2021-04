Secretário reconhece falha da Segurança em invasão na Cidade do Povo

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo César, reconheceu durante entrevista na manhã desta terça-feira (6) que a invasão do Comando Vermelho ao conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, na noite de ontem aconteceu devido a uma falha no monitoramento que é feito pelas forças de segurança.

“Teremos uma reunião dos órgãos de inteligência e também do Conselho Operacional do Sistema Estadual de Segurança Pública para se debruçarmos sobre as informações, pra sabermos extamente onde houve a falha, haja vista que há um monitoramento específico em relação à essas ações que envolvem organizações criminosas”, disse.

Durante a invasão dos criminosos, foram usados três veículos roubados. A ação resultou em um jovem assassinado a tiros e facadas, e outros sete feridos, sendo que um destes encontra-se em estado grave no Pronto Socorro.

Lei ainda: Vídeo mostra momento em que CV invade lanchonete e executa motoboy a tiros e facadas

Paulo César disse, ainda, que há 14 meses não eram ocorriam execuções na Cidade do Povo e, que o reforço no policiamento naquela região requer um estudo. “Requer análise, nós tivemos um aporte maior de efetivo na segunda regional, foi instalada uma base comunitária. Estávamos há 14 meses sem registro desse tipo de ocorrência”, concluiu.