Sintesac homenageia profissionais de saúde vítimas da Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) convida o Governo do Estado do Acre, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, todos os profissionais da área, bem como a população em geral, para participarem de um ato simbólico que ocorrerá no próximo dia 08 de abril.

Como uma espécie de homenagem à memória dos quase 200 (duzentos) profissionais de saúde que, infelizmente, perderam suas vidas durante o combate ao Coronavírus, a iniciativa do Sintesac será uma maneira de manifestar sentimentos a todos os familiares e amigos das pessoas que partiram enquanto atuavam contra a COVID-19.

O momento, que será uma espécie de vigília, com orações, também tem o objetivo de levar sentimentos de solidariedade, força e empatia àqueles profissionais que continuam se dedicando com empenho e lutando por dias melhores, na linha de frente do combate à doença.

Além disso, de acordo com o presidente do Sindicato, Adailton Cruz, a ocasião cabe, ainda, para chamar atenção da sociedade para o grau de exposição dos profissionais da área da saúde e para a necessidade de apoio dos governantes, dos gestores e dos legisladores, que tais trabalhadores precisam.

Respeitando o distanciamento social e mantendo os cuidados necessários, a homenagem ocorrerá a partir das 17horas e 30minutos desta quinta-feira, 8 de abril, no saguão de entrada do Novo Pronto Socorro de Rio Branco, que fica na Av. Getúlio Vargas.