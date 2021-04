Thiago Silva é expulso e Chelsea perde a primeira com Thomas Tuchel

Zagueiro deixou o campo ainda no primeiro tempo após entrada dura. Time perdeu pela primeira vez sob o comando do novo treinador

O técnico alemão Thomas Tuchel sofreu, neste sábado (3/4), a primeira derrota no comando do Chelsea. No clube desde janeiro, o treinador viu sua equipe perder, por 5 x 2, o West Bromwich, em Stamford Bridge, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea não perdia havia 15 jogos e o West Bromwich havia marcado apenas um gol nas últimas cinco partidas, voltando a vencer em Stamford Bridge após 41 anos.

Foto: Getty Images / Clive Rose / Equipe

