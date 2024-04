Em Sena Madureira, Polícia Civil incinera mais de 80 quilos de entorpecentes

Na tarde desta quarta-feira (24) a Polícia Civil de Sena Madureira realizou o processo de incineração de mais de 80 quilos de drogas apreendidos em meses anteriores pelas forças de segurança (Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal). A ação ocorreu em uma cerâmica da cidade e foi acompanhada por representantes do Ministério Público e Vigilância Sanitária Municipal.

O delegado Thiago Parente, da Unidade de Segurança Pública de Sena, acompanhou de perto o desfecho da ação: “Essas apreensões são frutos de um trabalho feito pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e Polícia Penal. Essa quantidade para Sena Madureira, proporcionalmente, é muita coisa. Estamos incinerando todas as drogas de todos os procedimentos até mesmo para encerrar esses procedimentos. O combate ao tráfico de drogas é contínuo. A polícia nunca para. A incineração é a parte final do processo criminal, após o inquérito policial com a denúncia do Ministério Público e a sentença do juiz que dá fim a essa droga que iria para muitos jovens e acaba muitas famílias aqui em Sena Madureira”, comentou.

Os mais de 80 quilos de entorpecentes, distribuídos entre maconha e cocaína, foram apreendidos tanto no perímetro urbano de Sena Madureira quanto na BR-364.