Veja íntegra do testamento que Tom Veiga queria mudar antes de morrer

Veio à tona nesta terça-feira (6/4) o desejo de Tom Veiga de mudar o testamento, revelado a um amigo dias antes de morrer. A coluna Léo Dias obteve o documento em que o intérprete do Louro José deixa 50% de todo o seu patrimônio para a então mulher dele, Cybelle Hermínio Costa.

A escritura pública do testamento foi registrada no 27º Ofício de Notas da Capital, no dia 23 de dezembro de 2019. À época, Tom e Cybelle viviam em união estável com regime de separação convencional de bens. Tom Veiga foi encontrado morto em casa, no Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 2020.

