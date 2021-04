Vice do Flamengo e auxiliar do Palmeiras trocaram socos no Mané

Cenas lamentáveis aconteceram no duelo entre Palmeiras e Flamengo, válido pela Supercopa, no domingo (11/4). E fora de campo. Pouco antes do apito final, o auxiliar do Verdão, João Martins, e o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, trocaram socos no túnel que dá acesso ao gramado. As informações são da ESPN.

A confusão começou quando Martins foi expulso por reclamar das decisões da arbitragem. Ao descer para o vestiário, o português provocou Bruno Spindel, iniciando uma discussão. Braz estava ao lado do diretor, e também se exaltou, continuando agressões verbais que terminaram em pancadaria.

