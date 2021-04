Vídeo: Juliette é flagrada pulando portão de casa antes do BBB21

Em comemoração aos mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21, virou assunto nas redes sociais, neste fim de semana, por causa de um vídeo publicado por uma amiga dela, no qual a advogada aparece escalando e pulando o portão de uma casa.

Mylene Agra, uma das pessoas mais próximas de Juliette do lado de fora do BBB21, compartilhou a gravação nesse domingo (11/4). Segundo ela, a paraibana pulou o portão porque Mylene havia perdido a chave da residência.

