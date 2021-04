Vigilante morre após ser baleado e esfaqueado em assalto dentro de ônibus

De acordo com a polícia, o assalto ocorreu dentro do ônibus da linha 640. Testemunhas disseram que o grupo que fugiu era composto por quatro assaltantes.

Armados, o quarteto anunciou o assalto dentro do ônibus. Eles roubaram objetos dos passageiros e celulares. Segundo a polícia, o vigilante reagiu o assalto quando os suspeitos estavam saindo do ônibus. Com o uso de uma chave de fenda, ele tentou ferir um dos assaltantes.