Aniversários, dicas, vacinação no Acre e mais: veja tudo na coluna Acontecimentos

VACINACAO

Chegou a vez de quem tem a partir de 40 anos receber a primeira dose da vacina contra o covid-19. Para receber sua dose comparece aos postos de vacinação munido de documentos, carteira de vacinação, carteira do SUS e comprovante de endereço.

Lembre-se que a vacina não te livra de contrair a doença mais sim de que a forma de manifestação seja mais branda então continue com o protocolo de prevenção, usando máscaras e álcool em gel. Na foto a querida Sylvia Lustosa tomando sua dose de esperança de dias melhore.

NAMORADOS

12 de júnior foi comemorado no melhor dos estilos e estampou a time-line de muitos apaixonados. Presentes, demonstrações de carinho, surpresas e declarações foi só um pouquinho do que vimos nas mídias sociais.

Selecionei aqui algumas fotos para ilustrar nossa coluna e relembrar a data que além de exaltar o amor, movimentou o comércio e aqueceu corações. De olho no nosso mosaico do amor.

NOVIDADES

Leane Teles sempre antenada com as novidades fitness faz pose ao lado do Nutricionista Edmundo Marques em passagem a trabalho por Rio Branco e já com retorno anunciando para a segunda quinzena de junho na Rosas Farmas e SNCacre.

59 ANOS

Em comemoração aos 59 anos de emancipação do Acre a categoria de estado, o Memorial dos autonomista recebe a exposição 1936: A trajetória, um voo pela história da aviação no Acre. Além da exposição documentários e series estão sendo exibidas no local. Na foto o Casal Gladson e Ana Paula Cameli acompanhados do filho, estiverem prestigiando a exposição.

AUTO ESTIMA

Muito bacana o trabalho de auto ajuda e recuperação da estima realizado pela querida Luziane mesquita e outros profissionais como nutricionistas e personal trainer através do grupo de ajuda no WhatsApp.

São dietas balanceadas, exercícios e muito incentivo que já vem demostrando resultados excelentes de saúde e qualidade de vida. O melhor disso é o valor simbólico, que atrai e deixa ainda mais fácil recuperar a silhueta em tempos de crise. Maiores informações no PV da musa fitness. ( 9.9984-4506)