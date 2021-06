Concurso “Cine Aves MS 2021” abre inscrições de curtas-metragens

CAMPO GRANDE (MS) – O concurso de vídeos curta-metragens “Cine Aves MS – 2021”, anunciou a abertura das inscrições a concorrer por melhor imagem filmagem de aves de Mato Grosso do Sul. O certame visa promover a produção audiovisual independente sobre o tema: “Aves do MS em Imagens e Sons” e incentivar a observação e conservação de aves por meio do Cinema. O interessado tem dois meses para enviar cadastro, dentro de várias regras de produção inédita. Veja abaixo regramento como do envio do vídeo.

A ‘disputa’ tem uma premiação a três vencedores em uma iniciativa do MIS-MS (Museu da Imagem e do Som). Os três primeiros colocados receberão um Kit de Observação de Aves e brindes birding especiais. Devido ao momento da pandemia da Covid-19, o evento de premiação poderá ocorrer na modalidade online, com previsão de realização para o Dia da Ave, comemorado em 5 de outubro de 2021.

“Tivemos a ideia de fazer este concurso aqui no MIS-MS num evento da Semana do Meio Ambiente, há três ano atrás. A narrativa é livre e qualquer pessoa que é apaixonada por aves pode participar”, destacou Marinete Pinheiro, a coordenadora do MIS-MS.

Conforme a coordenadora, a ação do Museu, que é da Fundação de Cultura de MS, tem participação e incentivo também do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo (IMPAE), Editora Ecodidática, para que qualquer pessoa possa participar. “Mas, é inscrevendo apenas um vídeo-curta, seja o interessado amador ou profissional, em qualquer idade. O inscrito deve ser uma obra inédita, não podendo ter ido em edições anteriores do Cine Aves e não deve estar disponível em qualquer meio de comunicação ou redes sociais”, explica Marinete.​

Outras regras

A duração máxima do curta é cinco minutos e o vídeo poderá ser produzido nos formatos MP4, MOV, AVI, entre outros e ser enviado por meio de qualquer plataforma de transferência de arquivo (Google Drive, Dropbox, OneDrive e outras). Não há restrições quanto ao uso de equipamentos para a produção, podendo utilizar câmera profissional, smartphone, filmadora ou qualquer equipamento de captura de imagem e som.

Marinete detalhe que o link para acesso ao vídeo deverá ser encaminhado por meio do preenchimento do campo “Link do Vídeo”, disponível no formulário de inscrição. O link do vídeo deve ser permanente e não ter data de validade para expirar.

“Também será necessário, para cada inscrito, o envio do Termo de Autorização para Uso da Imagem, Som de Voz e Nome, que deverá ser devidamente assinado, digitalizado e encaminhado para o e-mail: [email protected] “, aponta a coordenadora.

As produções audiovisuais serão analisadas e selecionadas por uma comissão que avaliará a consonância com o tema proposto, a originalidade, estética e criatividade; e a qualidade técnica de imagem e som.

Parcerias

O concurso conta com as parcerias do Instituto Arara Azul, Biofaces, Grupo de Pesquisa Lumiar – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) da UFMS, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPEC) da UFMS, Núcleo de Voluntariado Educativo (NUVE) do IFMS, Cunhataí Guyrá – Mulheres Observadoras de Aves, Avistar Mato Grosso do Sul, Avistar Brasil, Editora Café com Literatura e do Clube de Observadores de Aves de Campo Grande (COA-CGR).

Serviço

As inscrições permanecerão abertas até o dia 17/9/2021, às 18h00min (hora de Brasília). Para fazer a inscrição é só acessar o link: https://cineavescg.wixsite.com/cineaves. Mais informações podem ser obtidas no telefone 67 9961-5708.