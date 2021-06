Dono de bar onde funcionava ‘super boca de fumo’ é preso em Guajará-Mirim, RO

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de comandar uma “super boca de fumo” que funcionava em um bar em Guajará-Mirim (RO). No local eram comercializados cocaína, maconha e skank.

Segundo informações da Polícia Civil repassadas nesta terça-feira (22), o suspeito era dono do bar e foi preso por tráfico de entorpecentes. No local foram apreendidos utensílios para refino das drogas, incluindo um liquidificador com resquícios de cocaína, um pedaço de pedra, cocaína oxidada e maconha.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Se condenado, pode pegar pena de 5 a 10 anos de prisão.