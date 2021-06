Empresário é envenenado por desconhecido enquanto almoçava

Definitivamente o crime mais difícil de ser esclarecido é aquele que não tem inocentes. O crime onde todos são autores de algum crime. E a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da 1ªDRPC/5ºDPC em Uberaba esclareceu assassinato e duas tentativas de homicídios onde ninguém é inocente, nem mesmo as vítimas. A surpresa ficou por conta da autoria: um comerciante de materiais hospitalares de 36 anos que se tornou usuário de drogas. Os crimes ocorreram em 20 de abril deste ano, avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, Parque São Geraldo, por volta das 18h45. Segundo registro policial na época, um carro Nissan Versa de cor branca placas de Recife/PE com 3 ou 4 ocupantes teria matado com tiros de pistola 9mm o Danilo da Silva Bruno, 26 anos, e tentado contra a vida de outros dois homens, 35 e 53 anos. Os dois homens foram socorridos e sobreviveram.

Na época cogitou-se que os envolvidos teriam fornecido drogas a um dos autores/usuário de drogas e recebido alguns pertences como garantia até o pagamento. Quando o usuário de drogas foi buscar seus pertences se recusaram a devolver sob o argumento que não estavam mais com eles. Essa teria sido a motivação para os crimes.

