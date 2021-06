Gladson diz que AC vai vacinar todos os adultos até final de setembro

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o governador Gladson Cameli disse nesta sexta-feira (4) que vai vacinar todos os adultos acreanos até o final de setembro de 2021.

“Eu não vou esperar até o fim do ano, não. Quero vacinar todo mundo até setembro deste ano. Minha preocupação com a saúde da população é muito grande”, disse o chefe do executivo.

Até o momento, mais 130 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose em todo o Acre, e pouco mais de 57 mil com a segunda.

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) declarou também nesta sexta-feira que o Estado deve demorar pouco mais de 3 anos para finalizar o processo de imunização contra o vírus. Gladson disse que não é essa a expectativa do governo.

“Eles fazem o posicionamento deles. O que tenho feito é lutar para que todos os acreanos sejam vacinados o quanto antes, pra que a gente consiga vencer esse vírus”, continuou Cameli.

O chefe do executivo acrescentou que ainda não desistiu da compra de vacina para o Estado. O Acre havia adquirido, em um consórcio de Estados do Norte e Nordeste, 700 mil doses da Sputinik V (vassina russa), mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorizou a comercialização no Brasil.

“Nós ainda não desistimos da compra das vacinas. Estamos trabalhando nisso”, finalizou.