Jornalista Paulo Benito morre após sangramento no estômago em Porto Velho

O jornalista Paulo Benito, de 51 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29) em Porto Velho após sofrer um sangramento no estômago. A morte foi confirmada ao G1 pela assessoria da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), onde o comunicador trabalhava.

De acordo com a ALE, Benito havia dado entrada no Hospital João Paulo II no sábado, ao sentir fortes dores no estômago e faleceu na madrugada desta terça após ter uma Hemorragia Digestiva Alta (HDA).

O jornalista atuava como assessor, consultor e apresentava um programa de televisão com reprises pela internet.

Benito era natural de Arroio Grande (RS) e morava em Rondônia há mais de 20 anos. Atualmente, o jornalista atuava como assessor de imprensa e estava na TV Assembleia, da ALE.