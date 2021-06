Mais de 5 mil não voltaram para tomar a 2ª dose da vacina contra Covid na Capital

Pouco mais de 5 mil pessoas em Rio Branco deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus no tempo estabelecido, é o que diz a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Das 33.007 que tomaram a primeira dose e estão aptas a tomarem a segunda, apenas 27.912 procuraram os pontos de imunização.

O secretária Frank Lima destacou que a situação é preocupante e que é necessária a administração das duas doses para que a vacina tenha a eficácia esperada.

“Infelizmente, temos esse número que ainda é preocupante, porque para vencermos esta pandemia, a imunização precisa se dar de forma completa”, explicou à reportagem do ContilNet.

Frank informou que a maior parte desse público está com atraso de mais de 7 dias no prazo máximo entre uma dose e outra, estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“Pedimos, encarecidamente, que as pessoas retornem para tomar a segunda dose. Temos um ponto exclusivo para isso, que é o drive thru do 7º BEC”, continuou.

A pasta está fazendo campanha sobre o assunto nas redes sociais da Prefeitura de Rio Branco e nos principais veículos de comunicação, para tentar sensibilizar a população.