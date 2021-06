Manaus vai vacinar população de 30 a 39 anos em novo ‘viradão’

A Prefeitura de Manaus anunciou na manhã desta segunda-feira (14), que após o viradão de vacinação do fim de semana, em 15 dias um novo viradão vai imunizar a população de 30 a 39 anos, aproximadamente 300 mil pessoas. Durante o ‘viradão’ deste fim de semana para o público de 40 a 51 anos, foram aplicadas 141, 733 doses. No primeiro dia 62,544 pessoas foram imunizadas e no segundo 79,189 receberam a vacina.

As informações foram divulgadas pelo prefeito de Manaus, David Almeida durante coletiva de imprensa. Segundo o prefeito, com o avanço da vacinação, a cidade está passando uma imagem diferente para o resto do Brasil.

“Se tivermos vacina certamente vamos imunizar a população de Manaus”. A capital já sofreu muito neste início de ano e nós estamos dando a volta por cima com relação as nossas ações na cidade, disse o prefeito.

Nas próxima quarta-feira(14), o Amazonas deve receber do Ministério da Saúde mais 44 mil doses dos imunizantes. Um novo cronograma será montado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para aplicação das doses no prazo de 15 dias, para o novo grupo.