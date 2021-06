Mutirões não tiram Acre da lista de estados com piores coberturas vacinais

Os dois mutirões de 48h cada, realizados em Rio Branco na semana passada, não conseguiram tirar o Acre da lista de estados com piores coberturas vacinais contra a Covid-19. Até esta segunda-feira (21), apenas 21,79% dos acreanos estavam imunizados com a primeira dose. O número só não é menor que o do Amapá (19,63%).

O total de pessoas vacinadas no estado é de 194.907. Pouco mais da metade está na capital. O número cai para 66.340 (7,42% da população) quando observada a imunização com as duas doses. Em relação ao reforço vacinal, o cenário se repete, com o Acre em penúltimo lugar, atrás do Amapá (7,31%).