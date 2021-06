Neymar tem novo affair; saiba quem é

Neymar marcou um gol no jogo entre Brasil e Venezuela pela Copa América neste domingo (13/6). Para comemorar, ele fez um coração com as mãos e postou o registro do momento em seu Instagram com a legenda “Oi @”. O jogador limitou os comentários da publicação e uma interação em especial chamou a atenção da coluna.

A influenciadora digital Jade Sales comentou “Oi”, como se a mensagem tivesse sido destinada a ela. E, aparentemente, foi mesmo, já que Neymar respondeu com mais um “Oi”. Os dois se seguem nas redes sociais e esta não é a primeira interação entre o jogador e a jovem de 19 anos.

