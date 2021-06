Operação Narco Brasil apreende 35 toneladas de drogas no interior do MS

CAMPO GRANDE (MS) – A ‘Operação Narco Brasil’ realizada de 1º à 24 de junho, em nível nacional, que visou principalmente as cidades do interior dos Estados, em Mato Grosso do Sul, percorreu ao menos seis municípios. A ação logrou êxito com várias prisões e a grande quantia de 35 toneladas de drogas apreendidas. O resultado da operação também provocou reação do crime em Ivinhema, com criminosos retaliaram a cidade por vingança, como noticiamos Após ação contra tráfico, casas e veículos são incendiados em cidade de MS

A PC-MS (Polícia Civil de MS), divulgou um balanço das Operações no Estado, que por meio do Departamento de Polícia do Interior – DPI realizou o levantamento das ações. Conforme dados, no período de quase um mês da Operação, foram apreendidos aproximados 35 mil quilos (35 toneladas) de drogas. O produtos ilícitos eram 366,5 quilos de cocaína, 5,9kg de crack, 33.964 kg de maconha e 493,9 quilos de skunk.

A Operação resultou ainda na abordagem de 982 pessoas, sendo 122 flagrantes e 131 prisões. Foram vistoriados 736 veículos, cumpridos 107 Mandados de Busca e Apreensão e 43 Mandados de Prisão, além da apreensão de 248 munições, 22 armas e 45 veículos.

A Polícia Civil ainda recuperou R$ 468.432,14 em dinheiro apreendido do tráfico de drogas. E neste sábado (26), “Seis suspeitos são presos ou identificados após ‘noite de terror’ em Ivinhema”.

Participantes da ‘Narco Brasil’

Em MS, os municípios que tiveram a visita da “Narco Brasil” por agentes das Policias estadual, foram: Dourados e Três lagoas, sendo ambos a segunda e a terceira maior cidade de MS, e ainda, Ivinhema, Sonora, Aquidauana e Coxim.

“A operação é inédita e teve início no dia 1º de junho, sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do MJSP (Senad) e as secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal com o intuito de intensificar os trabalhos de prevenção e repressão ao narcotráfico”, descreve o relatório.