PM e PF prendem “coiote” durante Operação Narco Brasil na BR-317

Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (5º BPM), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF) na Operação Narco Brasil, prendeu um homem de nacionalidade peruana, por transporte ilegal de imigrantes e falsificação de documentos. A prisão ocorreu na última segunda-feira, 21, no km 84 da BR-317.

A abordagem ao veículo (que seguia sentido Assis Brasil-Brasileia) ocupado pelo suspeito e mais três pessoas (todos estrangeiros) foi realizada durante a montagem de uma barreira policial. O motorista, um peruano, apresentou nome falso e disse que estava apenas dando uma carona aos demais, se mostrou bastante nervoso e pediu para ir ao banheiro, momento em que se desfez de vários objetos.

Entre os itens descartados na vegetação à margem da rodovia, estavam diversos documentos, passaportes e dinheiro em moeda estrangeira, inclusive dólar americano. Os passageiros, que se diziam cubanos, tinham documentos com a mesma foto e nacionalidades diferentes (cubana e peruana).

Diante da situação, o condutor confessou que estava transportando cada um dos ocupantes por 500 dólares, ou seja, se tratava de um “coiote”, pessoa que transporta imigrantes ilegalmente em regiões de fronteira. Em sua bagagem foram encontrados diversos carimbos, inclusive de identificação da migração peruana, além de 1.150 dólares. Com uma das passageiras estavam mais 6.200 dólares.

Todos os ocupantes do veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, bem como os objetos e dinheiro apreendidos, onde seguiram-se os trâmites legais referentes ao caso.