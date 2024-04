Por mais popularidade, Harry quer se aproximar do Rei Charles

As idas e vindas do príncipe Harry com a monarquia britânica seguem a todo vapor. A novidade é que o Duque de Sussex, agora de endereço oficial fixado nos Estados Unidos, quer aumentar a popularidade no novo país e, para isso, se reaproximar da família real seria bem visto. Mas Charles III tem outras ideias. É o que garante o jornal inglês The Mirror.

Após deixar o Reino Unido há quatro anos, a relação do filho mais novo de Diana com o pai, madrasta e o irmão está abalada.

O câncer de Kate Middleton, de quem Harry era muito próximo, ensaiou uma reconciliação, que não veio. Agora, há uma nova investida.

“Ele precisa ter sucesso nos empreendimentos feitos nos Estados Unidos e isso não vai acontecer se continuar zombando da família real. Harry não tem mais um lugar para chamar de casa na Inglaterra. Frogmore Cottage [residência que ganhou de presente de casamento da rainha Elizabeth] voltou para a realeza. Até o quarto dele em Clarence House se tornou um quarto para roupas de Camilla”, explicou a especialista Ingrid Seward ao The Mirror.

“Reconciliar-se com o irmão aumentaria a popularidade dele imensamente. E, claro, aparecer sorrindo e feliz ao lado da madrasta também. Mas ele não gosta dele, isso ficou claro na autobiografia [Spare] dele. Uma aparição com o Rei também seria impressionante, mas Charles dificilmente concordaria”, analisou.

Recentemente, o príncipe foi expulso do Conselho de Estado para Substituir o Monarca em Caso de Necessidade. Tirar o endereço oficial do Reino Unido foi a desculpa perfeita para William e Charles III afastarem ainda mais o caçula da família.

“Harry escolheu o futuro dele sem a realeza. Sem os velhos amigos. Eu espero que ele tenha feito a decisão correta”, concluiu Ingrid.