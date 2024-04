Nas redes sociais, o artista foi alvo de reações bem humoradas de fãs e admiradores no X (antigo Twitter).

“O Belo tá sofrendo ao som da música própria”, brincou um internauta. “O Belo também chora com as músicas do Belo”, escreveu outra pessoa. “Depois de toda minha existência sofrendo com a discografia do Belo, me sinto vingado em ver o Belo sofrendo com uma música dele”, publicou um fã.

5 músicas do Belo para Belo superar divórcio com Gracyanne Barbosa

Ao longo da carreira, Belo ficou conhecido pelos pagodes românticos que já embalaram muitas sofrências, términos e divórcios.

É por isso que o Metrópoles selecionou 5 “pedradas” dos pagodeiro para ajudá-lo a atravessar esse momento difícil. Confira: