Protestos contra Bolsonaro reúnem milhares de pessoas em todos os Estados

Manifestações contra o governo Jair Bolsonaro neste sábado (19/06) reuniram milhares de pessoas em todos os 26 Estados do Brasil, além do Distrito Federal e em cidades do exterior.

Entre as principais demandas dos manifestantes estavam o impeachment do presidente, a aceleração da vacinação contra a covid-19 e a proteção ambiental. Os atos ocorreram no mesmo dia em que o Brasil alcançou 500 mil mortes na pandemia. Organizadores pediram aos manifestantes que usassem máscaras e mantivessem distância uns dos outros.

De todas as capitais, só não houve protestos em Florianópolis, atingida por chuvas fortes neste sábado.

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estão entre as cidades que registraram maior público. Em São Paulo, os manifestantes ocuparam vários quarteirões da av. Paulista, de onde caminharam em direção ao centro. Alguns políticos estavam presentes, como o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-candidato à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e o deputado federal Orlando Silva (PCdoB).

