“Quem tem de ir embora é ele”, diz fazendeiro que trocou tiros com invasor em Girassol

Até o momento, não há confirmação se o invasor é Lázaro Barbosa de Sousa. O fazendeiro não se feriu na troca de tiros e não soube dizer se o criminoso foi atingido. Ele contou que não teve contato visual direto com o suspeito e teria visto apenas “um vulto” por um buraco.

“As polícias ficaram a noite toda vasculhando, mas não acharam nada na mata. Eu reagi porque ninguém chega para arrombar a minha porta. Estou preparado”, explicou.

Buscas

A força-tarefa das polícias de Goiás e do Distrito Federal entrou, nesta quarta-feira (23/6), no 15º dia de buscas a Lázaro Barbosa, 32 anos, na região de Girassol, distrito de Cocalzinho, no Entorno. O fugitivo é acusado de cometer série de crimes – entre os quais, uma chacina que vitimou quatro pessoas da mesma família, no Incra 9, em Ceilândia, em 9 de junho deste ano.

Nesta manhã, a base de operações montada na Escola Municipal Alto da Boa Vista amanheceu com pouca presença de forças de segurança.

Antes, a operação contava com mais pontos de bloqueio ao longo de todo o percurso entre o Distrito Federal e Cocalzinho de Goiás, nesta quarta-feira, a reportagem identificou apenas uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre Águas Lindas e Girassol.