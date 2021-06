Raoni quer vitória no sábado para buscar os tops do UFC

– Estou me sentindo muito bem. O clima daqui de Vegas é muito bom, está muito quente, tipo o Rio de Janeiro no verão. Energia positiva total. Eu ia lutar com o Raphael Assunção em fevereiro, ele acabou se machucando e colocaram outro adversário em cima da hora, mas eu acabei testando positivo pra covid aos 47 do segundo tempo. Eu coloco pra mim que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, tudo tem seu tempo. Eu lutei em novembro, estou lutando em junho de novo. Nosso camp foi de dez semanas e eu estou 110% pra essa luta.

Para o combate deste sábado, Raoni não contará com uma figura importante em seu córner. Por conta de problemas para emitir o visto, Pedro Rizzo não conseguiu embarcar para os Estados Unidos, mas convocou Glover Teixeira, que vive no país, para substituí-lo.

– O Pedro infelizmente não conseguiu pegar o visto dele, mas o Glover está vindo aí. São duas pessoas muito importantes desde o início da minha carreira. O Glover aceitou vir na hora que o Pedro falou com ele, eu fiquei muito feliz, foi uma surpresa. Tem muito tempo que ele não fica no meu córner. Eu vou ficar muito seguro aqui com o Glover no córner, assim como eu fico quando estou com o Pedro. A energia dele é muito legal, ele é um cara que gosto muito de estar com ele. Nós lutamos na mesma noite da última vez, e agora ele estará no meu córner. Espero lutar novamente no dia em que ele for lutar pelo cinturão.

Com uma vitória e um No Contest no UFC, Valiev é do Daguestão, a mesma origem do ex-campeão dos leves, Khabib Nurmagomedov. Por conta disso, o brasileiro sabe que não terá vida fácil neste sábado.

– Ele é um adversário muito duro. É russo, tem um jogo versátil, chuta bastante e tem um wrestling forte. A gente está preparado pra isso. Quando eu pego um adversário bem dinâmico a luta fica bem movimentada, e quando isso acontece eu abro minha caixa de surpresas, de outras posições que ainda não fiz. Estou muito motivado, por ele ser um atleta duríssimo, então saio daqui só com um nocaute no primeiro round ou no decorrer dos outros rounds.