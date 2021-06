Renata Vasconcellos expõe transformação radical na bancada no JN: “É angustiante e doloroso”

Muito reclusa quanto questões sobre sua vida pessoal, Renata Vasconcellos abriu o coração em uma recente entrevista e deu detalhes sobre uma mudança que está passando em sua vida. No auge de seus 49 anos, a jornalista explica sobre os motivos que lhe levaram a assumir os cabelos brancos e utilizar óculos à frente do maior telejornal do país.

A princípio, a jornalista revela que está em um novo processo de autoconhecimento. Em resumo, ela busca ressignificar grandes questões em sua vida, dando mais valor ao que de fato acredita ser importante. Contudo, a veterana também pondera que o processo pode ser doloroso e angustiante.

“Isso gera um processo de autoconhecimento. Tenho buscado também olhar mais para o outro, estar presente, mesmo que isso signifique abrir mão de outras coisas. Quero cultivar cada vez mais essa delicadeza. As emoções exacerbadas são um fenômeno do nosso momento civilizatório e das redes. Falamos coisas sem pensar no outro e sem ouvir. Quero refletir sobre isso e mostrar que estou disposta a escutar e tentar entender sem bater de frente de primeira”, inicia Renata Vasconcellos, em conversa com a revista Claudia.

