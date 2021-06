Scarface, o leão mais famoso do mundo, morre aos 14 anos

Considerado o leão mais famoso do mundo, Scarface morreu nesta quarta-feira (16), aos 14 anos. A morte do animal foi divulgada pelos responsáveis pela Reserva Nacional de Maasai Mara, no Quênia, onde ele vivia.

O leão ficou famoso por possuir uma cicatriz em seu rosto, que rendeu o apelido Scarface, cara de cicatriz, em português, tirado do clássico filme “Scarface” de 1983, dirigido por Oliver Stone e estrelado pelo ator Al Pacino, 81.

Outra referência também feita ao nome do animal é o vilão Scar, da animação “O Rei Leão” (Disney, 1994). “Scarface deu seu último suspiro. Ele morreu em paz, sem incômodos. Nós éramos os únicos ao seu lado, oferecendo a ele algum conforto”, escreveram os assessores da Reserva queniana.

“O Mara perdeu mais um dos seus grandes machos icônicos. Que a sua fama viva para sempre”, completa a legenda da publicação de uma foto do leão já sem vida, no Facebook. O leão nasceu em janeiro de 2007 e atualmente tinha pouco mais de 14 anos.

Em média, a estimativa de vida de um leão varia entre 10 e 14 anos, podendo ser estendida para os animais criados em reservas ambientais. Scarface ganhou fama em especial pelos registros que o fotógrafo norte-americano, Randall Ball, fez.

Ball usou suas redes sociais para lamentar a morte do animal. “O Rei morreu. Descanse em paz, lendário Scarface. Fiquei muito triste em saber dessa notícia. Sou muito grato pelo período que passei com essa incrível criatura. Fico muito maravilhado em ver todas as homenagens prestadas a ele hoje. É realmente incrível o que ele representou para as pessoas ao redor do mundo. Descanse em paz, Rei Scar.”