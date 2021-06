Sena Madureira cria ‘Comenda Padre Paolino’ para homenagear personalidades

A prefeitura de Sena Madureira, no interior do Acre, instituiu nesta semana a “Comenda do Mérito Padre Paolino Maria Baldassari” para homenagear pessoas que prestam serviço de interesse público no município.

A lei, aprovada na Câmara dos Vereadores, foi sancionada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) e publicada na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A honraria será concedida anualmente pela prefeitura a personalidades definidas por uma comissão, designada pelo prefeito por meio de decreto. Os homenageados receberão medalha condecorativa e diploma.