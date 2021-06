Sorteio desta segunda da Lotofácil pode entregar R$ 1,5 milhão; veja mais

Como participar dos sorteios da loteria nessa modalidade?

É possível fazer as apostas no prazo de uma hora antecedente ao sorteio, seja pelo site oficial ou nas casas lotéricas credenciadas. Dessa forma, isso quer dizer, como citado, que o registro dos jogos é feito até 19h.

São 25 dezenas disponíveis, sendo as apostas feitas nos jogos com 15 até 20 números escolhidos. A aposta menor agora tem o custo de R$ 2,50, ao passo em que a maior chega a custar um valor superior a R$ 38,7 mil. É possível também usar o sistema da “Surpresinha”. Assim, o sistema escolhe as dezenas para o apostador.

Quais as chances de ganhar a premiação máxima?

Com uma aposta mínima, que tem o valor de R$ 2,50, ou seja, jogando as 15 dezenas, as chances de conseguir acertar todas é de 1/3,3 milhões.

Mas, apostando com mais um número, o valor da aposta aumenta para R$ 40,00. Contudo, as probabilidades também aumentam, passando a ser 1/204 mil.

Quem apostar com 20 dezenas aumentará as chances de vitória em 1/211. Essa modalidade da loteria tem ainda as premiações para os acertos de 14, 13, 12, 11 pontos. Com uma aposta menor, as chances de ganhar ao menos um prêmio com valor de R$ 5,00 é 1/ 11.

Como funciona o bolão?

Ademais, na Lotofácil pode-se jogar através do bolão, ou seja, as apostas disponíveis em grupo. O valor mínimo que é cobrado pela organizadora, Caixa Econômica Federal, na modalidade, é R$ 10,00. As cotas para cada participante custam a partir dos R$ 3,00.

Nas apostas que tenham 15 dezenas, a quantidade das cotas permitidas tem a variação de duas até oito. Já com 20 números, são permitidas o máximo de 100 cotas.

Portanto, pode-se fazer dez apostas em cada bolão da Lotofácil entre os 15 e os 18 números. Com 19, já vai para seis. Assim, apostando 20 dezenas, é permitido somente uma aposta.