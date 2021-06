‘The Voice Kids’: Técnicos ficam surpresos com parentesco famoso de participante; confira!

Surpresa não faltou no terceiro dia de Audições às Cegas do The Voice Kids. Assim que Henrique Bonadio, de 13 anos, acabou a apresentação com as três cadeiras viradas, os técnicos quiseram saber um pouco mais do participante. Eles ficaram boquiabertos após o garoto de 12 anos falar o sobrenome.

“Você é parente do Bonadio, que lida com música?”, perguntou Carlinhos Brown.

“Sim, o Bonadio é o meu tio. E ele é uma grande influência para mim”, explicou o participante.

Rick Bonadio, o tio, é um músico e produtor musical com mais de 30 anos de carreira. Ele produziu e empresariou o grupo Mamonas Assassinas, e produziu Los Hermanos, Charlie Brown Jr. e Rouge, entre outros.

“Nome de artista, presença de artista e atitude de artista. Não foi uma música convencional a que você escolheu. Você chegou com um poder vocal que foi se revelando. Senti uma energia muito forte na sua voz”, contou Gaby Amarantos.

Michel Teló destacou a reação de Henrique assim que as cadeiras viraram. “Você estava muito concentrado, estava confortável e seguro. E quando viraram as cadeiras, é muito bonito de ver a sua reação, ver esse brilho no olhar de quem quer muito”, reforçou.

Henrique Bonadio agradeceu e fez a sua escolha:

“Queria agradecer a todos vocês que viraram, fico muito feliz. Hoje eu vou com o Teló!”.