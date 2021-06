Yolanda Fleming, primeira governadora do Acre, comemora aniversário em grande estilo; veja!

Beth Passos

A primeira mulher governadora do Brasil e do Acre Yolanda Lima Fleming foi aniversariante da semana e comemorou em casa com a família sem aglomeração. Na foto com seu ídolo Sidney Magal no show de seus 50 anos de carreira em São Paulo antes da pandemia.

A expert em corte, coloração, escova e penteado Inês Rodrigues inaugurou o Studio M em parceria com mais três profissionais na Rua Hugo Carneiro, no prédio em frente ao Bar da Alegria. Está causando com muito sucesso, excelentes produtos e ótimo atendimento!

A alagoana Ondina Guedes, que morou muito tempo em Rio Branco, fã de academia, está na contagem regressiva para concluir o curso de Direito, passar na OAB e num concurso de juíza seu sonho desde criança. Desejo muito boa sorte!

O empresário Mario Gottfried receberá os 58 anos e alguns amigos no Afa Jardim dia 10 de julho com muito Chopp artesanal e o melhor da gastronomia regional sem aglomeração. Apenas as pessoas próximas e especiais, entre as quais estou incluída e me sinto muito honrada pela família.

A linda Sariete Torres brilhante na foto escolhida no book dos seus 15 aninhos.

A Imperatriz Sissi (1837-1898) foi uma das mulheres mais bonitas de seu tempo. Era alta para os padrões da época, tinha 1,72 de altura, uma pele alva, longos cabelos negros, um rosto perfeitamente oval, traços delicados e olhos brilhantes. Mais famosa ainda é a sua lendária cintura fina. Conta-se que a mesma tinha apenas 50 centímetros, mantidos graças a muitos sacrifícios. Sissi era muito restrita no tocante a alimentação, se exercitava muito. Caminhar era um exercício comum para as mulheres na época, mas ela levava a atividade ao extremo. Suas caminhadas duravam grande período de tempo. A monarca também amava cavalos e tornou uma das melhores amazonas de seu tempo, passando longas horas na sela. Tinha uma sala de ginástica instalada no Palácio de Hofburg, em Viena, que pode ser visitada por turistas até os dias de hoje. Também mantinha um ritual de escovar os longos cabelos, que poderia durar de duas a três horas.

Esplendorosamente linda, vaidosa e infeliz pois com tanta vaidade e acabou contraindo sífilis do marido, perdeu todos os dentes por conta do quinino.

Imagem: Imperatriz Sissi, por Georg Martin Ignaz Raab (1821-1885), c. 1879.

A empresária Geny Abrão estará atendendo a imensa clientela do Afa Bistrô, no também maravilhoso e bem localizado Afa Jardim, a partir do dia 1º de julho.

Eliana Saldanha trintou e celebrou maquiada bebendo vinho com poucas amigas para evitar aglomeração como fazem as pessoas modernas e elegantes.

A educadora Luiza Vasquez na contagem regressiva para a chegada de Isabel que pode chegar a qualquer momento. Nervosa com essa foto!

A capitã Suzy Garrettt e sua filha, a primeira oficial Donna Garrett, são a primeira dupla mãe-filha na história que pilotam um avião comercial juntas na Skywest Airlines.

On Line

O governo do Estado do Acre antecipa o pagamento do salário do mês de junho e pagará a metade do 13º na próxima segunda feira, dia 28.

O novo ministro do Meio Ambiente Alvaro Pereira Leite, foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) durante 23 anos. A entidade dava apoio a gestão de Ricardo Salles a frente do MMA.

Aprovação do governo Bolsonaro cai para 23% e reprovação sobe para 50%, aponta pesquisa. Chocada estou com tão pouca queda no percentual!

Muita gente apostando que o bandido Lázaro só pode estar fantasiado de clitóris!!!

Com um simples gesto de retirar as garrafas de Coca-cola de sua frente e colocar as de água, Cristiano Ronaldo deu um prejuízo de R$ 20 bilhões à multinacional. Mais um comunista na praça!

Os reajustes sucessivos chegaram a tal ponto que hoje um carro compacto zero-quilômetro pode chegar a custar mais de R$ 100 mil.

Já ouviram falar na Islândia? É um pequeno país com 364 mil habitantes. Agora imaginem se o Jair Bolsonaro fosse o presidente da Islândia, o país tinha acabado há dois meses atrás. Jizuis Craistus. Sem palavras! Estariam todos mortos. Não ia sobrar ninguém nem para enterrar o coveiro!

É gripezinha, anticiência e negacionismo. É entreguismo, mamata, e rachadinha. É homofobia, racismo e misoginia. É improbidade, autoritarismo e A-I5. É genocídio, ecocídio e chacina. É laranjal, corrupção e fakenews. É desemprego, fome e miséria. É menos educação e cultura. É tudo o que sempre FOI combatido na Política.

A “retomada da economia” neste momento, está favorecendo os mais ricos e penalizando os mais pobres, diz uma pesquisa publicada hoje. Ou seja: a economia vai bem, o povo vai mal. Nada de novo no front neoliberal. Ai, Ai!!!

É tanta loucura publicada que as vezes tenho que concordar com Luiz Fernando veríssimo: “Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data”. Infelizmente no caso citado é tudo real. Ai meus sais e florais!

Dar destaque ao número de curados e esconder a quantidade de mortos, é tão ridículo quanto mostrar o único gol que o Brasil fez e esconder os 7 que tomou da Alemanha.

Desmontaram a Lava Jato, derreteram a privatização que ia melhorar a vida do cidadão, usaram os mesmos privilégios que a esquerda, usaram fundo eleitoral na campanha de 2020 e vão usar na de 2022, trataram o COVID19 com desleixo. Agora o foco é afrouxar a lei da improbidade administrativa. No campo da impunidade não existe a polarização da esquerda contra a “direita”. Agora não é mais divergência no campo das ideias, é questão de oposição para quem quer um País melhor agora e para as próximas gerações.

A verdadeira lição de ensinar

Um jovem encontra um senhor de idade e lhe pergunta:

– Se lembra de mim? E o velho diz

NÃO.

Então o jovem diz que ele era aluno dele.

E o professor pergunta: – O que você está fazendo, o que você faz para viver?

O jovem responde: – Bem, eu me tornei professor.

– Ah, que bom, como eu? (Disse o velho)

– Pois sim. Na verdade, eu me tornei professor porque você me inspirou a ser como você.

O velho, curioso, pergunta ao jovem que momento foi que o inspirou a ser professor.

E o jovem conta a seguinte história: – Um dia, um amigo meu, também estudante, chegou com um relógio novo e bonito, e eu decidi que queria para mim e eu o roubei, tirei do bolso dele. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor, que era você. Então, você parou a aula e disse:

– O relógio do seu parceiro foi roubado durante a aula hoje. Quem o roubou, devolva-o. Eu não devolvi porque não queria fazê-lo. Então você fechou a porta e disse para todos nós levantarmos e iria vasculhar nossos bolsos até encontrarmos o relógio. Mas, nos disse para fechar os olhos, porque só procuraria se todos tivéssemos os olhos fechados. Então fizemos, e você foi de bolso em bolso, e quando chegou ao meu, encontrou o relógio e o

Pegou. Você continuou procurando os bolsos de todos e, quando ele terminou, disse: “Abra os olhos. Já temos o relógio. “Você não me disse nada e nunca mencionou o episódio. Nunca disse quem foi que roubou o relógio. Naquele dia, você salvou minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Mas também foi o dia em que minha dignidade foi salva de não me tornar ladrão, má pessoa, etc. Você nunca me disse nada e, mesmo que não tenha me repreendido ou chamado minha atenção para me dar uma lição de moral, recebi a mensagem claramente. E, graças a você, entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você se lembra desse episódio, professor? E o professor respondeu: – “Lembro-me da situação, do relógio roubado, que procurava em todos, mas não lembro de você, porque também fechei os olhos enquanto procurava.” Esta é a essência do ensino: Se para corrigir você precisa humilhar; você não sabe ensinar….

Autor Desconhecido