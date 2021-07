Horóscopo 2021: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

ÁRIES

Respire fundo para focar a atenção no momento presente e deixar de lado a ansiedade. A Lua desafia Plutão: cuidado com as disputas, a agressividade e a pressa. No fim da tarde a Lua ingressa em Touro e se combina com Marte, invista na autonomia e nos cuidados com a saúde. Vale também se dedicar aos assuntos que já estavam em andamento e já conhece bem. A preferência vai para produtos e serviços que oferecem durabilidade e garantia. O período deve ser de mais prudência, contenção, estratégias e maturidade. Vale reservar tempo para o conforto também!

TOURO

Procure deixar a vida fluir, sem cobranças. Lembre-se de cultivar gratidão, respirar com consciência, meditar, cuidar do corpo, da mente e das emoções. Estes são antídotos para a desarmonia entre Lua e Plutão. Evite atitudes controladoras, dê prioridade ao que te faz bem. No fim da tarde a Lua ingressa em seu signo, a preferência vai para o conforto, a aquisição de bens duráveis e a finalização de assuntos pendentes. Reserve momentos para ficar sozinho, apaziguar a alma. Atividades físicas também estão favorecidas.

GÊMEOS

O período dinâmico continua, encaminhe os assuntos possíveis. O período promete ser mais produtivo e criativo, com Sol e Mercúrio em Leão. Porém, cuidado para não acelerar demais e bater de frente com os outros, ou ficar estressado. Invista nas atividades que possa realizar com autonomia. Enquanto isso, a Lua ingressa em Touro no período da tarde para ajudá-lo a apaziguar os ânimos. Vale reservar tempo para refletir e saborear os pequenos prazeres que a vida oferece. Aproveite para cultivar gratidão.

CÂNCER

Hoje a Lua desafia Plutão: esteja flexível, sem exagerar nas cobranças. Vale promover alterações e correções para que tudo funcione melhor. Evite decisões impulsivas e ações precipitadas. No fim da tarde a Lua ingressa em Touro, aproveite para finalizar as tarefas com calma, sem pressa. Procure abrir espaço para coisas que trazem prazer, demonstrar seu carinho e retribuir demonstrações de afeto. Você pode encaminhar assuntos e pendências com mais sensibilidade. Praticidade, continuidade e simplicidade ganham destaque.

LEÃO

Evite forçar situações. A Lua desafia Plutão: cuidado com disputas, manipulações e armadilhas do ego. Aproveite essa energia para libertar-se de situações aprisionadoras e velhos condicionamentos. Se houver conflitos, uma retirada estratégica é recomendada. A Lua ingressa em Touro no fim da tarde: vale abrir o coração, diminuir o ritmo, desfrutar dos prazeres simples que a vida oferece. Conclusões importantes estão em pauta. Aproveite para libertar-se e deixar para trás algo que tolhe ou atravanca sua caminhada.

VIRGEM

Prefira finalizar o que está pendente. A Lua ingressa em Touro, os passos podem ser mais lentos, porém firmes e constantes. Vênus segue em seu signo, favorecendo a gentileza e o bom entendimento. A Lua se alinha com Marte, que também segue em seu signo, favorecendo iniciativas. Com bom planejamento você pode cumprir prazos, concluir assuntos e encaminhar questões profissionais. Aproveite para cuidar bem de si mesmo, investir na saúde e em momentos de recolhimento.

LIBRA

Lua e Plutão pedem atenção para as disputas de poder. Prefira voltar a atenção para si mesmo, ao invés de tentar mudar ou controlar o outro. Planejamentos e estratégias pedem mais critério e praticidade. Aproveite para administrar melhor o tempo, estabelecendo prioridades e reservando espaço para o descanso. A Lua ingressa em Touro no período da tarde, é importante valorizar a beleza, o prazer e o conforto. Mas tudo isso deve ser equilibrado com o desenvolvimento da maturidade, da responsabilidade, do empenho.

ESCORPIÃO

Agora é hora de desacelerar o passo. Quanto mais tranquilidade, melhor. É importante observar as armadilhas do ego para evitar disputas. Ainda bem que a Lua ingressa no pacífico Touro para apaziguar os ânimos. Aproveite para organizar a vida e diminuir os compromissos, priorizando os assuntos mais importantes. Aproveite também para cultivar liberdade e deixar de lado situações aprisionadoras. É melhor cultivar receptividade e deixar tudo fluir, sem muitas expectativas em relação aos outros.

SAGITÁRIO

É tempo de manter os pés no chão, evitar desperdícios, honrar os compromissos. O crescimento só acontece se houver estrutura, planejamento, organização, dedicação e empenho. Marte desafia Júpiter: não é um bom período para grandes expectativas, muito menos para confrontos. Melhor ganhar tempo para refletir, pesquisar e ponderar. Praticidade, consciência e realismo podem equilibrar o excesso de otimismo. Procure cultivar também um pouco de recolhimento para refletir e avaliar as últimas conquistas.

CAPRICÓRNIO

Você pode finalizar pendências, mas procure reservar tempo também para cuidar de si mesmo. Vênus segue em Virgem e a Lua ingressa em Touro, os prazeres podem ser combinados com a praticidade. É importante deixar de lado as disputas de poder para investir em si mesmo. É tempo de movimentar energias estagnadas e deixar para trás o que o incomoda. Não dê margem para posturas pessimistas, controladoras e rígidas, precisa cultivar leveza, compreensão e flexibilidade para não ter prejuízos.

AQUÁRIO

Você pode encaminhar o que for possível, mas é importante também reservar momentos para se recolher, cultivar receptividade, descansar mais, reservar momentos para relaxamento e harmonização. Mantenha-se aberto, criativo e flexível. Cuidado com a ansiedade e a agitação. Hoje a Lua desafia Plutão: evite o contato com notícias e pessoas que o puxam para baixo. Pelo contrário, alimente-se com leituras edificantes, pensamentos positivos e artes elevadas. Lua e Marte favorecem iniciativas em nome da saúde e da organização.

PEIXES

Sol e Mercúrio seguem em Leão, prometendo mais fluidez nos intercâmbios e nas tarefas criativas. Para seguir em direção ao novo, é importante concluir o que foi começado. Mesmo assim, evite compromissos muito extenuantes. Marte confronta Júpiter, pedindo cuidado com exageros e excessos. Cuidado para não exagerar nos gastos e nas expectativas, prefira a segurança e a simplicidade. No fim da tarde, a Lua minguante em Touro, pedindo para desacelerar o passo. Procure mostrar-se afetuoso e solidário.